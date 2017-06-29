Порт Поти стал жертвой масштабной кибератаки

29.06.2017 10:36



Из-за хакерской атаки, происшедшей на владельца порта Поти, датскую "Маерски группу", такая же картина сложилась в странах, где "Маерски" владеет компаниями. Речь идет о вирусе, известном под названием Петя, который требует перечислить деньги за восстановление доступа на компьютер.



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По мнению экспертов, самая реальная опасность для Грузии исходит от хакерских атак из России.



Распространение вируса Petya до сих пор продолжается по всему миру. Он распространяется по электронной почте. Если пользователь откроет сообщение, поступившее под незнакомым названием, установленная в нем вирусная программа заблокирует данные на твердом диске. Эксперты призывают интернет-пользователей, быть внимательней открывая сообщения, входящие из-заграницы.





После нескольких стран мира жертвой масштабной кибератаки стал порт Поти, что затормозило работу одного из стратегических объектов Грузии. Во избежание остановки перевозок и грузооборота в морском порту приняты чрезвычайные меры.Из-за хакерской атаки, происшедшей на владельца порта Поти, датскую "Маерски группу", такая же картина сложилась в странах, где "Маерски" владеет компаниями. Речь идет о вирусе, известном под названием Петя, который требует перечислить деньги за восстановление доступа на компьютер.Читайте также: ESET: источником эпидемии шифратора Petya.C стало скомпрометированное обновление программы M.E.Doc По мнению экспертов, самая реальная опасность для Грузии исходит от хакерских атак из России.Распространение вируса Petya до сих пор продолжается по всему миру. Он распространяется по электронной почте. Если пользователь откроет сообщение, поступившее под незнакомым названием, установленная в нем вирусная программа заблокирует данные на твердом диске. Эксперты призывают интернет-пользователей, быть внимательней открывая сообщения, входящие из-заграницы.











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