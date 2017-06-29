Пятнадцать стран НАТО направят дополнительные войска в Афганистан

29.06.2017 12:21 Пятнадцать стран НАТО объявили о том, что направят дополнительные войска в Афганистан, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на встречу министров обороны альянса.



Он подчеркнул, что эти силы будут выполнять небоевую роль.



"Я могу подтвердить, что НАТО усиливает военное присутствие в Афганистане. 15 стран уже объявили о выделении дополнительных сил, и я сегодня ожидаю еще большего, - сказал он. - Речь не идет о возвращении к выполнению боевых миссий, речь идет о консолидации миссии НАТО по подготовке и содействию национальным силам". Он подчеркнул, что основной упор будет сделан на развитие афганских сил спецназначения и авиации, а также тылового обеспечения и возможностей по командованию и контролю.



По его словам, командование операцией НАТО в Афганистане запросило в обшей сложности выделение около четырех тысяч военных дополнительно.



НАТО завершила вывод своих боевых сил из Афганистана в 2014 году. С тех пор в стране действует миссия альянса "Решительная поддержка" (Resolute support) численностью 13,5 тыс. человек. В ее задачи входит обучение, содействие в управлении и тыловом обеспечении, а также снабжение разведданными афганских национальных сил безопасности численностью около 360 тыс. человек.



Отметим, что министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов сегодня в Брюсселе примет участие в заседании НАТО, посвященном миссии "Решительная поддержка".















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

