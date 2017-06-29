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На электронные почты грузинских депутатов осуществлена кибератака


29.06.2017   13:16
На электронные почты членов парламента Грузии осуществлена кибератака. Депутатам об этом сообщили вчера.

По заявлению представителя "Европейской Грузии" Серго Ратиани, сегодня депутатам отписались, что все исправлено. Ратиани заявляет, что на почту отправлялись письма с вирусом.

Заместитель министра внутренних дел Грузии Шалва Хуцишвили заявляет, что его ведомство разбирается в ситуации.

"Официального сообщения в связи с парламентом не поступало, однако на основании публично распространенной информации наш представитель связался с соответствующей службой парламента. Сейчас разбираемся в ситуации", - -заявил Хуцишвили.






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