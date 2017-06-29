Парламент утвердил виды наказания за уклонение от воинской обязанности

29.06.2017 13:23 Парламент Грузии утвердил законодательные поправки в Уголовный кодекс страны, касательно несения обязательной военной службы в армии. Об этом сообщает грузинское издание «Либерали». После вступления поправок в силу, за уклонение от воинской службы, будет грозить тюремный срок.



Законодательные изменения призваны исключить случаи, когда молодые люди путем махинаций пытались уклониться от военной службы.



Как заявляют авторы проекта, практика показывает, что очень большое количество мужчин призывного возраста, прибегают к различным ухищрениям, чтобы избежать службы. Так например, зафиксированы случаи когда граждане целенаправленно наносили себе телесные увечья, симулировали болезни или подделывали документы.



Согласно законопроекту изменения будут внесены в статью 356-ю УК Грузии, согласно которой, попытки избежать обязательной службы в армии, путем махинаций, будет караться штрафом или лишением свободы сроком до трех лет.



Попытка бывшего министра министра обороны Грузии Тинатин Хидашели о переводе армии Грузии на контрактную основу, потерпела крах. Ее единоличное решение об отмене обязательного призыва в армию, вызвало недовольно в правительстве Грузии.



После ее ухода в отставку, по причине участия в парламентских выборах, новый глава Минобороны Леван Изория заявил о восстановлении призыва.



Как отметил Изория, обновленная обязательная военная служба обеспечит экономию затрат, поддержку системного призыва в армию профессионального компонента и подготовку большего количества персонала как для резерва, так и контактной военной службы. Кроме того, обязательная военная служба будет способствовать гражданской интеграции этнических и религиозных меньшинств.



На сегодняшний день военная служба в Грузии делится на четыре категории — обязательная, контрактная, кадровая и резервная.



На обязательную военную службу призывают граждан Грузии в возрасте от 18 до 27 лет.



Срок прохождения обязательной военной службы — 12 месяцев. Призыв объявляется дважды в год — осенью и весной.



"СОВА"











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