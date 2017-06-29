Еврокомиссия пересмотрит стратегию ЕС по кибербезопасности

29.06.2017 16:46 Еврокомиссия (ЕК) в сентябре пересмотрит стратегию Евросоюза по кибербезопасности. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе сообщил еврокомиссар по вопросам безопасности ЕС Джулиан Кинг, передает ТАСС.



"Еврокомиссия в сентябре пересмотрит стратегию ЕС по кибербезопасности. Нам надо интенсифицировать нашу работу", - сказал он. В частности, ЕК выделит €10,8 млн для 14 стран - членов ЕС, чтобы помочь им усилить безопасность компьютерных систем. Кроме того, Европейский центр по киберпреступности будет оборудован Европолом необходимой IT-экспертизой, добавил Кинг.



27 июня вирус-вымогатель, блокирующий доступ к данным и требующий деньги за разблокировку, атаковал десятки энергетических, телекоммуникационных и финансовых компаний и организаций в России и в Украине, а затем распространился по всему миру. Специалисты компании Group-IB, специализирующейся на компьютерной безопасности и защите от киберугроз, назвали причиной масштабной атаки на российские и украинские компании вирус-шифровальщик Petya, который препятствует загрузке операционной системы, блокирует компьютеры и требует выкуп в размере $300 в биткоинах.



Как сообщили в ЕК, институты Евросоюза не пострадали от этой атаки.















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