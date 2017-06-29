В Киеве задержан «вор в законе» Гасвиани Манучар

29.06.2017 20:16 В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали «вора в законе» Гасвиани Манучар по прозвищу «Манчо Зугдидский». Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.



«Оперативники спецслужбы задержали «Манчо Зугдидского» в Киеве, куда тот прибыл для обсуждения с местными уголовниками перераспределения сфер влияния», - говорится в сообщении.



С 2014 года злоумышленник жил в Одессе и координировал деятельность одной из организованных преступных группировок.



Как уточнили в службе безопасности, на данный момент «вор в законе» выдворен за территорию Украины.















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