|
В Киеве задержан «вор в законе» Гасвиани Манучар
29.06.2017 20:16
В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали «вора в законе» Гасвиани Манучар по прозвищу «Манчо Зугдидский». Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.
«Оперативники спецслужбы задержали «Манчо Зугдидского» в Киеве, куда тот прибыл для обсуждения с местными уголовниками перераспределения сфер влияния», - говорится в сообщении.
С 2014 года злоумышленник жил в Одессе и координировал деятельность одной из организованных преступных группировок.
Как уточнили в службе безопасности, на данный момент «вор в законе» выдворен за территорию Украины.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна