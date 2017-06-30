Грузия продолжит участие в миссии НАТО в Афганистане в 2018 году

30.06.2017 11:50 Грузия привержена обязательствам в рамках НАТО и продолжит вносить свой вклад в обеспечение международной безопасности, заявил министр обороны Леван Изория на министериале альянса в Брюсселе.



Изория принял участие в заседании министров обороны стран-членов НАТО. Сессия, состоявшаяся накануне, была посвящена миротворческой миссии «Решительная поддержка» в Афганистане. В ней принимали участие главы оборонных ведомств стран-членов и партнеров НАТО. Заседание, прошедшее в новой штаб-квартире НАТО, открыл Генсек альянса Йенс Столтенберг.



Леван Изория обратился к участникам заседания с речью. По его словам, численность военного контингента Грузии в Афганистане в 2018 году останется такой же, как и сейчас. Программа Минобороны Грузии, которую представил министр, направлена на то, чтобы преобразовать текущие процессы в Афганистане и поддержать совместные усилия альянса.



По двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном, в стране присутствуют около 13,5 тысячи военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур. С грузинской стороны в миссии участвуют 870 грузинских военных.















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