Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

МВД Грузии распространяет информацию о бесконтактном патрулировании


01.07.2017   14:33
Приказом министра ВД Грузии утвержден порядок администрирования бесконтактного патрулирования. Приказом главы ведомства Георгий Мгебришвили, определены условия и процедуры размещения и использования имеющихся у полиции автотранспортных средств без опознавательных знаков, оснащенных фото и видеотехникой и нестационарным (движущимся) устройством для измерения скорости, а также обработки данных.

Бесконтактное патрулирование будет осуществляться на ограниченном числе дорожных участков. Бесконтактное патрулирование будет вести сотрудник Единого операционного центра МВД Грузии. Территория действия бесконтактного патрулирования будет определена на основании приказа директора департамента патрульной полиции, который будет направлен для ознакомления и исполнения в Центр и размещен на официальном веб-сайте министерства. Предупреждающая информация о ведении бесконтактного патрулирования будет указана на специальных опознавательных знаках, установленных на видном месте в начале и в конце бесконтактно патрулируемого участка дороги; определены условия, процедуры и сроки обработки данных/информации, полученных при бесконтактном патрулировании. Уже утверждены образцы знаков, предупреждающих о бесконтактном патрулировании.

Приказ вступил в силу с 1 июля 2017 года.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Самые высоко и низкооплачиваемые сектора в Грузии
Число транзакций на рынке недвижимости Грузии продолжает рост
Stadler планирует открыть в Грузии вагоноремонтный завод - премьер
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии продолжают убивать
Семью из Кировской области обманули на путевках в Абхазию
Россиянин пытался провезти в Абхазию радиоактивные часы
Еще одного россиянина «кинули» в Абхазии
Гальская администрация недовольна передвижением тачек через линию оккупации
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Дагестане осудили педофила
В Чечне потребовали заблокировать сайты о деятельности исламистов
Налбандян: Слова Лаврова о евроинтеграции не значат изменения отношения к Армении
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна