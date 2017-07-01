МВД Грузии распространяет информацию о бесконтактном патрулировании

01.07.2017 14:33 Приказом министра ВД Грузии утвержден порядок администрирования бесконтактного патрулирования. Приказом главы ведомства Георгий Мгебришвили, определены условия и процедуры размещения и использования имеющихся у полиции автотранспортных средств без опознавательных знаков, оснащенных фото и видеотехникой и нестационарным (движущимся) устройством для измерения скорости, а также обработки данных.



Бесконтактное патрулирование будет осуществляться на ограниченном числе дорожных участков. Бесконтактное патрулирование будет вести сотрудник Единого операционного центра МВД Грузии. Территория действия бесконтактного патрулирования будет определена на основании приказа директора департамента патрульной полиции, который будет направлен для ознакомления и исполнения в Центр и размещен на официальном веб-сайте министерства. Предупреждающая информация о ведении бесконтактного патрулирования будет указана на специальных опознавательных знаках, установленных на видном месте в начале и в конце бесконтактно патрулируемого участка дороги; определены условия, процедуры и сроки обработки данных/информации, полученных при бесконтактном патрулировании. Уже утверждены образцы знаков, предупреждающих о бесконтактном патрулировании.



Приказ вступил в силу с 1 июля 2017 года.

















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