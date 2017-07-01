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Патрульная полиция оформила 996 актов по балльной системе за нарушения ПДД


01.07.2017   21:14
За первые 15 часов после задействования новой системы штрафования за нарушения правил дорожного движения патрульной полицией были оформлены 1586 актов, из которых 996 подразумевают снижение начисленных на водительские права баллов.

Об этом Общественному вещателю Грузии сообщили в МВД Грузии.

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Напомним, что с сегодняшнего дня в Грузии действует новая система наказания за нарушения ПДД. Всем водителям на права были начислены по 100 баллов. Разные нарушения соответствуют разной величине баллов, которые вычитаются из этих 100. В случае, если произойдет обнуление, владельцу водительских прав придется лишиться их на 1 год, либо пересдать экзамены, чтобы получить их досрочно.






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