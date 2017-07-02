МВД Грузии: С ездящих на газе водителей баллы за техсостояние машин снимать не будут

02.07.2017 12:06 Никаких новых регуляций в отношении автомобилистов, владеющих машинами на природном газе, не будет задействовано до тех пор, пока в стране не введут обязательный технический осмотр, говорится в заявлении на сайте МВД.



С 1 июля в Грузии вступил в силу ряд нововведений, направленных на ужесточение системы штрафов за нарушение правил дорожного движения, а также контроля за их соблюдением. В частности, теперь на права грузинских водителей ежегодно будет начисляться 100 баллов, которые будут сниматься при выписке штрафов.



Согласно новым правилам, баллы снимают и за неисправное техническое состояние автомобиля, в том числе за его кустарную переделку. Многие автовладельцы в Грузии в целях экономии переделывают свои автомобили под газовое топливо.



«Пока не будет задействована система техосмотра и не будут установлены стандарты в этой сфере, водители автомобилей на системе природного газа будут пользоваться тем же правовым режимом, что и до 1 июля, и их не коснется сокращение баллов», — сказано в заявлении.



Там же отмечено, что баллы будут снимать только с тех водителей, чьи транспортные средства подлежат обязательному техническому осмотру.















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