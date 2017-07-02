Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

МВД Грузии: С ездящих на газе водителей баллы за техсостояние машин снимать не будут


02.07.2017   12:06
Никаких новых регуляций в отношении автомобилистов, владеющих машинами на природном газе, не будет задействовано до тех пор, пока в стране не введут обязательный технический осмотр, говорится в заявлении на сайте МВД.

С 1 июля в Грузии вступил в силу ряд нововведений, направленных на ужесточение системы штрафов за нарушение правил дорожного движения, а также контроля за их соблюдением. В частности, теперь на права грузинских водителей ежегодно будет начисляться 100 баллов, которые будут сниматься при выписке штрафов.

Согласно новым правилам, баллы снимают и за неисправное техническое состояние автомобиля, в том числе за его кустарную переделку. Многие автовладельцы в Грузии в целях экономии переделывают свои автомобили под газовое топливо.

«Пока не будет задействована система техосмотра и не будут установлены стандарты в этой сфере, водители автомобилей на системе природного газа будут пользоваться тем же правовым режимом, что и до 1 июля, и их не коснется сокращение баллов», — сказано в заявлении.

Там же отмечено, что баллы будут снимать только с тех водителей, чьи транспортные средства подлежат обязательному техническому осмотру.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Самые высоко и низкооплачиваемые сектора в Грузии
Число транзакций на рынке недвижимости Грузии продолжает рост
Stadler планирует открыть в Грузии вагоноремонтный завод - премьер
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии продолжают убивать
Семью из Кировской области обманули на путевках в Абхазию
Россиянин пытался провезти в Абхазию радиоактивные часы
Еще одного россиянина «кинули» в Абхазии
Гальская администрация недовольна передвижением тачек через линию оккупации
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Каладзе назван кандидатом на пост мэра Тбилиси
На востоке Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,4
В Грузии смягчают наказание за наркотики
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна