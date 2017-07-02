|
МВД Грузии: С ездящих на газе водителей баллы за техсостояние машин снимать не будут
02.07.2017 12:06
Никаких новых регуляций в отношении автомобилистов, владеющих машинами на природном газе, не будет задействовано до тех пор, пока в стране не введут обязательный технический осмотр, говорится в заявлении на сайте МВД.
С 1 июля в Грузии вступил в силу ряд нововведений, направленных на ужесточение системы штрафов за нарушение правил дорожного движения, а также контроля за их соблюдением. В частности, теперь на права грузинских водителей ежегодно будет начисляться 100 баллов, которые будут сниматься при выписке штрафов.
Согласно новым правилам, баллы снимают и за неисправное техническое состояние автомобиля, в том числе за его кустарную переделку. Многие автовладельцы в Грузии в целях экономии переделывают свои автомобили под газовое топливо.
«Пока не будет задействована система техосмотра и не будут установлены стандарты в этой сфере, водители автомобилей на системе природного газа будут пользоваться тем же правовым режимом, что и до 1 июля, и их не коснется сокращение баллов», — сказано в заявлении.
Там же отмечено, что баллы будут снимать только с тех водителей, чьи транспортные средства подлежат обязательному техническому осмотру.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна