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Полиция Гамбурга готовится к крупнейшей операции в истории
02.07.2017 21:28
Правоохранители немецкого Гамбурга в преддверии саммита Большой двадцатки отрабатывают наихудшие сценарии. Об этом рассказал министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер, сообщает ЛІГА.net со ссылкой на Bild.
"Полицейские готовятся к крупнейшей операции в истории Гамбурга", - отмечает издание со ссылкой на министра.
Де Мезьер сообщил, что в город сейчас направляются около 8 тыс. демонстрантов. В основном это представители экстремистски настроенных левых организаций. Они готовы устраивать беспорядки, считает глава МВД и предупреждает о строгих мерах наказания.
Де Мезьер также отметил высокую вероятность кибератак в эти дни. В его министерстве опасаются также поджогов и диверсий против узлов технической инфраструктуры, нарушений судоходства в порту и воздушного движения в аэропорту Гельмута Шмидта. Ведомство направляет в Гамбург 1,25 тыс. должностных лиц.
Уже в день открытия саммита, 7 июля, в мэрии была зарегистрирована акция левых с названием "Добро пожаловать в Ад", отметил министр.
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