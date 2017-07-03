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В Грузии арестован разыскиваемый Интерполом Германии гражданин Израиля


03.07.2017   12:51
В результате совместно проведенного мероприятия Интерпол Тбилиси и сотрудники первого отделения погранично-эмиграционного контроля "Аэропорт Батуми" организационного управления Главного управления Аджарии департамента патрульной полиции МВД во время въезда из Израиля в Грузию арестовали гражданина Израиля Э.Н. 1953 года рождения, с 2006 года объявленного в розыск Интерполом Германии.

Задержанный обвиняется в нарушении статей 1, 3, и 29 закона Германии "О наркотиках", что подразумевает покупку-хранение-сбыт наркотиков в большом количестве.

В настоящее время в отношении Э.Н. проводятся процедуры, предусмотренные законом до экстрадиции.








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