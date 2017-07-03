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«Воров в законе», депортированных из Украины и Греции, задержали в Грузии


03.07.2017   13:27
При въезде в Грузию в Международном аэропорту Тбилиси задержали двух т.н. "воров в законе", депортированных из Украины и Греции.

По информации "Общественного вещателя", сразу же по пересечению границы правоохранители задержали обоих по статье 223 прим Уголовного кодекса, что подразумевает статус т.н. "вора в законе", и карается пресечением свободы сроком от 7 до 10 лет со штрафом, или без него.

В частности из Украины в Грузию был депортирован Б. Панцулая, а из Греции Х. Хрдиани, которым суд уже определил мерой пресечения заключение.

Касательно статистики последнего времени, за последние четыре года на основании статьи 223 прим городской суд Тбилиси рассмотрел дело 59 обвиняемых в принадлежности к т.н. "ворам в законе", из которых оправдал 20 обвиняемых, а обвинение 39 было подтверждено.

Несколько недели назад судья Городского суда Тбилиси Николоз Маргвелашвили ознакомил "Общественного вещателя" с данной статистикой.







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