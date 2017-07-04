Чехия предлагает грузинской армии обновить вооружение

04.07.2017 13:47 «Вместе с министром обороны Чехии Мартином Стропницким в Грузию прибыла небольшая группа чешских промышленников, которые предложили грузинской стороне целый пакет радикального улучшения боевой техники и оснащения. Компания-учредитель Ассоциации промышленности по обороне и безопасности Республики Чехия OMNIPOL привезла в Грузию представителей известных компаний ERA (производство локаторов для пассивного слежения для воздушных систем); TATRA (грузовые автомобили с двойным назначением); AERO Vodochody AEROSPACE (учебно-боевые самолеты L-39); VOP CZ (ремонт-модернизация бронетехники, в том числе танков Т-72 и БМП-2) и VR Group (симуляционные системы для воздушных и сухопутных сил, а также при управлении кризисами)», - пишет военно-аналитический журнал «Арсенали» (№7, июль, 2017).



«Этот перечень включает в себя почти все сферы боеготовности грузинской армии, положение которых не очень хорошее, потому что большая часть боевой техники и оснащения давно нуждается в капитальном ремонте или модернизации. В грузинской армии немало боевой техники чехословацкого производства, например, самоходные артиллерийские пушки-гаубицы DANA, реактивная система залпового огня RM-70, учебно-боевой самолет L-39 «Альбатрос» и др. Часть этой техники активно участвовала в грузино-российской войне 2008 года, выпустила сотни мин, ракет и требует капитального ремонта. Модернизацию лучше проводить по современным требованиям, например, корректировать артиллерийский огонь с использованием разведывательных беспилотных летательных аппаратов. Кроме этого, следует учесть и то, что обе артиллерийские установки стоят на шасси TATRA, которым уже более 30 лет. Что касается учебных «Альбатросов», их наличие необходимо, если мы не хотим вообще потерять военных пилотов после принятия спорного решения о прекращении полетов штурмовиков Су-25. Они должны систематически летать на учебных «Альбатросах». Замена устаревшего советского реактивного двигателя в этих самолетах на американский и обновление радиоэлектронной аппаратуры на цифровое до уровня L-39NGNG придадут «Альбатросам» новую жизнь и добавят функцию легких истребителей», - отмечает издание.



«Оставшиеся после августовской войны грузинские танки Т072 также нуждаются не только в срочном капитальном ремонте, но и в такой модернизации, чтобы оказывать сопротивление новым танкам противника, введенным на оккупированную территорию. Чехи смогли модернизировать этот основной танк до уровня T-72M4 CZ, который может успешно противостоять сравнительно современному российскому T-90AA. Несколько лет назад чехи продали финансовой полиции Грузии около 90 современных пистолетов-пулеметов SCORPION EVO, а теперь заинтересованы в том, чтобы в грузинской армии и других силовых структурах появились ультрасовременные автоматические винтовки CZ 805 BREN, а также полуавтоматические пистолеты CZ 75 P-07 и CZ 75 P-09. Также чешская сторона предлагает пассивную систему радиотехнической разведки пятого поколения VERA-NG, которую три года назад приобрело и НАТО. Эта система обнаруживает летательные аппараты без передачи радиоволн, поэтому ее не может поразить радиоуправляемая ракета класса «воздух-радиолокатор» противника, как это было во время августовской войны, когда пущенная с российского бомбардировщика подобная ракета взорвала гражданский радиолокатор над Тбилисским морем», - продолжает издание.



«Правда, во время августовской войны у нас были работающие в пассивном режиме «Кольчуги-М» (которые прежние власти по очень высокой цене приобрели в Украине, что было типичным примером отката. После войны автор этой статьи провел на эту тему специальное журналистское расследование и выявил многомиллионную коррупционную прибыль тогдашних чиновников), но они вышли из строя. За потраченные на «Кольчуги»16 млн долларов мы бы купили в Чехии более эффективные VERA. Еще одно предложение чехов касается симуляционных систем, которые при минимальных затратах можно использовать для усовершенствования управления и боевых навыков самолетов, вертолетов, бронетехники, артиллерии, пехоты. На встречу представителей Ассоциации промышленности по обороне и безопасности Республики Чехия и Генштаба грузинской армии автора этой статьи чешская сторона пригласила в качестве независимого военного эксперта и мы пришли к интересному выводу - страна-член НАТО предлагает комплексную модернизацию вооружения грузинской армии - до сих пор мы сами умоляли разные страны продать нам какое-либо вооружение», - заключил автор статьи.















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