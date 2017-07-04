«Дельта» успешно борется с градом - СМИ

04.07.2017 14:23 В мае и июне текущего года в Кахетии отмечались особо частые градоопасные процессы. Для установленной в 2015 году в регионе противоградовой системы государственного военного научно-технического центра «Дельта» эти два месяца оказались загруженными. С 1 мая по 20 июня специалисты центра управления системой 28 дней обрабатывали градоопасные облака, на что было потрачено несколько тысяч ракет. Параллельно, почти в 24-часовом режиме специальные группы заряжали опустевшие ракетные установки новыми ракетами. Для сравнения, за весь сезон 2016 года на протяжении 35 градоопасных дней система выпустила лишь около 13000 ракет, а в текущем году этот показатель увеличился в два и более раза, пишет журнал «Арсенали».



За эти два месяца среди градоопасных процессов большей частью наблюдались фронтальные, поступающие с юго-запада массы. Фронты облаков приносили в регион сформулированные градины, сократить размеры которых по нынешним технологиям нельзя. В таком случае противоградовая система локализует осадки и ограничивает еще большее увеличение градин. Работе системы часто мешают летательные аппараты.



Воздушное пространство в восточной части Кахетии перегружено, особенно в плохую погоду. Особо мощные градоопасные процессы были 5-11 мая, а также 20 мая, 7-8 июня и 10-11 июня. Именно в ночь с 10 на 11 июня противоградовая система оказала воздействие на беспрецедентно большое количество градоопасных облаков во всех восьми районах Кахетии и спасла регион от огромных экономических убытков. За несколько часов было выпущено около 500 ракет, что нейтрализовало градоопасные процессы на 400 000 гектарах. Град был зафиксирован лишь на 0,3% защищенной территории, а основные осадки выпали в виде дождя. Центр управления противоградовой системой будет работать до осени, после чего градоопасный сезон завершится.















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