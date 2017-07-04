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МВД: После задействования либерализации виз процедуры пересечения границы тщательно контролируются


04.07.2017   21:22
Процедуры пересечения границы Грузии гражданами другой страны тщательно контролируются после задействования либерализации виз - заявление об этом распространило Министерство внутренних дел Грузии.

В заявлении говорится, что проверка граждан в погранично-пропускных пунктах происходит с применением всеобще признанных методов, внедренных в мире.

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"Наряду с растущим количеством туристов и других визитеров в Грузии, естественно, есть отдельные случаи, когда иностранным гражданам соответственно процедурам и международным стандартам, предусмотренным законом, будет отказано во въезде в страну.

Процедуры пересечения границы Грузии гражданами другой страны особенно контролируются после того, как заработала либерализация виз.

Важен тот факт, что в июне 2017 года государственную границу Грузии пересекли 6 517 граждан Индии.

Здесь же поясним, что во время пересечения государственной границы Грузии пограничник-контролер по закону имеет право отказать гражданину другой страны во въезде в Грузию, когда в ходе интервью гражданин не дает убедительные ответы, или дает полномочному лицу ложную информацию о цели поездки.

Проверка граждан в погранично-пропускных пунктах происходит с использованием внедренных в мире всеобще признанных методов. Те же процедуры проходят граждане Грузии во время пересечения границ других стран.

Следует учитывать и тот факт, что в июне текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, зафиксирован беспрецедентный, 40% показатель роста количества туристов"- говорится в заявлении.







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