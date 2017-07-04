Двое граждан Индии задержаны по обвинению в развратных действиях

04.07.2017 21:58 В результате следственных действий, проведенных сотрудниками 1-го отделения Департамента тбилисской полиции МВД Грузии, задержаны двое граждан республики Индия – Х.С. 1991 года рождения и Р.С. 1995 года рождения.



По информации МВД, следствием установлено, что обвиняемые в Варкетили, в квартире временного проживания, осуществили развратные действия по отношению к несовершеннолетним. Следствие ведется по факту развратных действий (статья 141 УК Грузии).



Сегодня была распространена информация о том, что в Варкетили иностранные граждане обманом заманили в дом 5-х подростков, раздели их и сфотографировали. Этот факт стал известен после того, как подростки рассказали о случившемся родителям.















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