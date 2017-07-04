Неизвестный сообщил о бомбе на рейсе Санкт-Петербург-Тбилиси

04.07.2017 22:15 Неизвестный человек позвонил в авиакомпанию Georgian Airways и сообщил, что заминирован самолет, выполнявший рейс Санкт-Петербург-Тбилиси. В результате самолет грузинской авиакомпании был подвергнут тщательной проверке.



Сообщение о том, что на рейсе Санкт-Петербург-Тбилиси ищут бомбу журналистам подтвердил генеральный директор авикомпании Georgian Airways Гиви Давиташвили.



По его словам, в петербургский аэропорт Пулково поступило анонимное сообщение, что на рейсе «Санкт-Петербург – Тбилиси» может быть какое-то взрывное устройство.



«Из-за этого рейс был задержан. Служба безопасности аэропорта заново осмотрела самолет, багаж... Пассажиры заново прошли сканирование. К счастью, как и ожидалось, никакого взрывного устройства не обнаружено и через несколько минут рейс отправится», - заявил Гиви Давиташвили.



Тбилисский новостной портал SOVA распространил сообщение о внештатной ситуации со ссылкой на одного из пассажиров рейса. По его словам, самолет приземлился далеко от терминала прибытия в международном аэропорту Пулково.



«Сложилось впечатление, что это старая, аварийная или запасная полоса. Вокруг все заросло травой. Когда самолет сел, мы по-привычке, двинулись к выходу, но нас остановили бортпроводники. Сказали, что будет проверка. Кто-то позвонил в авиакомпанию и сообщил, что самолет заминирован. Это произошло после того, как мы уже вылетели из Тбилиси. Нас проверяли три раза — ФСБ, кинологи, еще кто-то в форме. Сейчас ждем проверки багажа. Вроде, все обошлось», — рассказала пассажир рейса Тбилиси-Санкт-Петербург.















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