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Грузинские военные примут участие в учениях Saber Guardian-2017 в Болгарии


05.07.2017   16:58
Грузинские военные примут участие в масштабных международных учениях НАТО Saber Guardian-2017. В этом году учения проводятся на территории Болгарии, Румынии и Венгрии. В общей сложности в них принимают участие около шести тысяч военнослужащие из 20 стан-членов и партнеров НАТО, а также более 1,2 тысячи единиц техники.

Грузинские военные будут принимать участие в командно-штабных учениях в Болгарии 18-20 июля. Рота «Чарли» 12-го батальона 1-й пехотной бригады ВС Грузии уже отправилась в Болгарию. Помимо 150 грузинских военных в этих маневрах будут участвовать военнослужащие из США, Болгарии и Греции.

В ходе учений военным из разных стран придется выполнить тактические задачи, осуществить воздушные операции, вести бой в населенном пункте, атаковать, обороняться, эвакуировать раненых и прочее. Учения Saber Guardian направлены на отработку слаженности военных стран-членов и партнеров НАТО по обеспечению безопасности в Черноморском регионе.

В Минобороны Грузии полагают, что участие в этих маневрах станет для грузинских военных своеобразной подготовкой перед проведением учений Noble Partner 2017, которые состоятся в Грузии в конце июля.






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