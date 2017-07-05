В Италии полицейские задержали 116 членов мафии

05.07.2017 17:14 В южной части Италии сотрудники полиции задержали 116 членов различных мафиозных кланов, включая членов мафии из знаменитой "Коза Ностры". Об этом сообщает La Republica.



Участников 24 мафиозных кланов задержали в рамках спецоперации, в которой приняли участие как минимум тысяча полицейских. Укрытия криминальных группировок искали с помощью вертолетов и собак-ищеек.



"Члены 24 кланов, в том числе Синополи, Ндрангеты и Коза Ностры, оказались под арестом. Также среди подозреваемых есть мэры двух городов - мэр Аветрана в провинции Апулия и мэр Еркье в провинции Салерно", - говорится в сообщении.



Также отмечается, что ордеры на задержание выдали суды Италии, они касаются многих преступлений, например, вымогательства, взяточничества, воровства, отмывания денег, нападения на людей, незаконного хранения огнестрельного оружия и торговли наркотическими веществами.















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