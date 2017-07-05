Правоохранители провели рейды в барах Тбилиси

05.07.2017 19:08 Министерство внутренних дел Грузии распространяет информацию о мероприятиях, проведенных с целью выявления, пресечения и превенции проституции и других преступлений.



Как сообщает МВД, с этой целью с 30 июня по 4 июля включительно в результате проведенных превенционных действий, в Тбилиси из нескольких баров, расположенных на территории у проспекта Руставели, в административное здание полиции для проверки и идентификации личности доставили: 71 грузинскую и 20 иностранных секс-работниц, а также 56 мужчин, из них 15 – грузин и 41 иностранного гражданина.



«С целью выявления, пресечения и превенции проституции и других преступлений, министерство ВД осуществило ряд мероприятий, в рамках которых сотрудники управления Старого Тбилиси Департамента полиции Тбилиси в результате проведенных с 30 июня по 4 июля 2017 года включительно превенционных действий, доставили в административное здание полиции из нескольких баров, расположенных на территории у проспекта Руставели в Тбилиси, для проверки и идентификации личности: 71 грузинскую и 20 иностранных секс-работниц (всего 91 лицо), а также 56 мужчин, из них 15 – грузин и 41 иностранного гражданина», - сообщают в МВД.



По их данным, 30 июня текущего года, в ходе этого же мероприятия, правоохранители на основании статьи 166 (мелкое хулиганство) и 173 (неподчинение законным распоряжениям или требованиям полиции) Кодекса административных правонарушений задержали 2 граждан Грузии, представших перед судом.

По заявлению МВД, превенционные действия продолжатся и в будущем.















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