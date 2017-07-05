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Узбекистан не намерен возвращаться в ОДКБ
05.07.2017 20:08
Узбекистан не будет восстанавливать свое членство в Организации Договора о коллективной безопасности, сказал в среду министр иностранных дел республики Абдулазиз Камилов в ходе прямого диалога с согражданами на площадке Международного пресс-клуба в Ташкенте, передает Тренд.
«Вопрос о том, чтобы возобновить участие в ОДКБ, не стоит», - сказал Камилов.
По словам министра, в ходе госвизита президента Узбекистана Шавката Мирзияева в Москву в апреле этот вопрос не обсуждался.
Как сказал Камилов, Узбекистан остается приверженным принятой внешнеполитической концепции, которая подразумевает неучастие в военных блоках.
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