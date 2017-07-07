Главы МВД Грузии и Испании обсудили совместную борьбу с терроризмом

07.07.2017 14:40 Министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Соидо Альварес в ходе встречи со своим грузинским коллегой Георгием Мгебришвили обсудил вопросы совместной борьбы с организованной преступностью, терроризмом и незаконной торговлей наркотиками, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.



Мгебришвили и Альварес встретились в Таллине, где накануне прошла встреча глав МВД стран-членов ЕС и Восточного партнерства. Министериал был посвящен реформам правоохранительной сферы, вопросам борьбы с киберпреступностью, миграции и управления границами.



«Для нас имеет существенное значение, чтобы Грузия и Испания усилили сотрудничество в направлении борьбы с организованной преступностью, терроризмом и незаконной торговлей наркотиками. Мы обсудили, как можем усилить полицейские связи так, чтобы максимально обеспечить безопасную среду для граждан Грузии и Испании», — сказал Альварес.



В ходе встречи стороны также коснулись вопросов плодотворной работы атташе полиции Грузии в Испании и успешного сотрудничества испанских и грузинских полицейских.



«Мы командировали в Испанию атташе полиции, с включенностью которого департамент центральной криминальной полиции министерства внутренних дел Грузии и Национальная полиция Испании совместно провели не одну успешную операцию», — отметил глава МВД Грузии.



Стороны также говорили о перспективах углубления сотрудничества департамента по особым заданиям МВД Грузии с гражданской гвардией Испании на пути членства грузинского подразделения в Ассоциации жандармерий и полиций, имеющих военизированный статус, Европы и Средиземного моря (FIEP). Грузия выразила желание вступить в FIEP в апреле текущего года.



Министры внутренних дел Испании и Грузии также коснулись вопроса взаимного признания водительских прав обоими странами.



В конце переговоров глава МВД Испании пригласил своего грузинского коллегу в Мадрид с официальным визитом. В свою очередь, Мгебришвили пригласил Альвареса в Тбилиси.



"Новости-Грузия"











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