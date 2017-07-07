Военная полиция Грузии будет дружить с итальянскими карабинерами

07.07.2017 21:08 Италия и Грузия договорились о сотрудничестве между военной полицией и карабинерами. Об этом сообщает министерство обороны Грузии.



Соответствующий ежегодный план сотрудничества в Тбилиси стороны подписали после встречи министра обороны Грузии Левана Изория с послом Италии Антонио Энрико Бартолли.



«Вместе с представительством Италии мы подписали план двустороннего сотрудничества в сфере обороны. Мы будет особенно сотрудничать в направлении реформы военной полиции. Италия также готова внести большой вклад в развитие Школы институционального возрождения обороны (DIB)», — сказал Изория после окончания встречи.



Италия и Грузия планируют начать сотрудничество и между военными академиями двух стран. В ходе переговоров стороны договорились в будущем провести встречу министров обороны Грузии и Италии.



«Мы обсудили также инициативы, определенные пакетом Грузия-НАТО. Мы командировали наших экспертов в совместный центр тренировок и оценок Грузия-НАТО (JTEC). У нас очень успешное сотрудничество со Школой институционального возрождения обороны. Наш центр, существующий в Турине, делится опытом и сотрудничает со Школой институционального возрождения обороны. Так что, мы обсудили все те направления, которые способствуют укреплению и в будущем развитию отношений между двумя странами», — отметил итальянский дипломат.



С грузинской стороны на встрече также присутствовала замминистра обороны Лела Чиковани, а итальянскую сторону помимо посла представлял военный атташе Италии, капитан Даниелле Сивико.

Военная полиция — одно из тех структурных подразделений министерства обороны Грузии которую коснулась реорганизация и оптимизация, объявленная Изория в ноябре 2016 года.



Уже в декабре 2016 года по приказу министра обороны 77 сотрудников восточного батальона Военной полиции перевели в распоряжение отделения кадров.



В министерстве отмечали, что сотрудников военной полиции пришлось сократить из-за раздутого штата ведомства. В качестве примера в министерстве обороны привели службу гауптвахты, которую упразднила в апреле 2016 года предшественница Изория Тинатин Хидашели. При этом, несмотря на то, что гауптвахта была упразднена как институт, был сохранен штат сотрудников, охранявших помещения для заключения арестованных военнослужащих.



"Новости-Грузия"











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