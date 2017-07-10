Грузия принимает участие в международных учениях Sea Breeze в Украине

10.07.2017 15:43 Сводный взвод роты «браво» 22-го батальона второй пехотной бригады ВС Грузии, а также представители департамента береговой охраны МВД страны принимают участие в международных военных учениях в Украине Sea Breeze 2017. Об этом сообщает министерство обороны Грузии.

Учения стартовали сегодня и продлятся до 23 июля в морской акватории Одесского региона. В них принимают участие командование шестого флота армии США, представители ВМС Украины, а также военные из Азербайджана, Болгарии, Великобритании, Турции, Канады, Молдовы, Нидерландов, Польши и Румынии.



Целью учений является координация и сотрудничество между военно-морскими силами стран-участниц, а также обмен опытом по вопросам морской безопасности.



В рамках Sea Brezze 2017 грузинский пехотный взвод пройдет тактическую и огневую подготовку, в отработке боя в населенных пунктах, патрулировании, защите стратегически важных объектов, амфибийных операциях и воздушном десантировании. Грузинские военные примут участие и в спортивных мероприятиях.



Кроме того, в штабе многонационального батальона на полигоне «Широкий лан» в Николаевской области будут работать двое грузинских офицеров.



Это уже второй случай, когда военные второй пехотной бригады ВС Грузии принимают участие в учениях Sea Breeze. В 2008 году в учениях участвовал взвод 21-ого батальона второй пехотной бригады.



Учения Sea Breeze проходят ежегодно с 1997 года в соответствии с меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в военной сфере между минобороны Украины и США. В основном территорией для проведения учений служит Черное море и полигоны на юге Украины, но несколько раз они проводились и в Средиземном море.















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