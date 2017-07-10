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Двое граждан Турции задержаны в Батуми за наркопреступление
10.07.2017 15:50
Сотрудники МВД Грузии по обвинению в незаконном приобретении, хранении наркотических средств в особо крупном размере задержали в Батуми двух граждан Турции.
Как сообщает МВД, при личном обыске одного из задержанных было обнаружено и изъято 339 таблеток наркотического средства, которые, по заключению экспертизы, содержали более 31 грамма наркотического вещества MDMA.
У второго задержанного представители органов правопорядка изъяли 9 таблеток, содержащих более 1 грамма наркотического вещества MDMA.
Возбуждено уголовное дело. Задержанные граждане Турции могут попасть в тюрьму на срок от 8 до 20 лет.
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