Двое граждан Турции задержаны в Батуми за наркопреступление

10.07.2017 15:50 Сотрудники МВД Грузии по обвинению в незаконном приобретении, хранении наркотических средств в особо крупном размере задержали в Батуми двух граждан Турции.



Как сообщает МВД, при личном обыске одного из задержанных было обнаружено и изъято 339 таблеток наркотического средства, которые, по заключению экспертизы, содержали более 31 грамма наркотического вещества MDMA.



У второго задержанного представители органов правопорядка изъяли 9 таблеток, содержащих более 1 грамма наркотического вещества MDMA.



Возбуждено уголовное дело. Задержанные граждане Турции могут попасть в тюрьму на срок от 8 до 20 лет.















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