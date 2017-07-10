В Черное море зашли ракетный крейсер и эсминец ВМС США

10.07.2017 21:40 В минувшие выходные в акваторию Черного моря зашли ракетный крейсер "Хью Сити" и оснащенный системой ПРО "Иджис" эсминец "Карни" ВМС США, сообщили турецкие информационные порталы.



В Черное море также зашел британский эсминец "Данкан".



Как сообщалось, в Черном море 10 июля стартовали американо-украинские военные учения "Си Бриз" (Sea Breeze 2017), в которых принимают участие 17 государств.



"Целью учений является повышение гибкости и функциональной совместимости, укрепления возможностей ответного реагирования и демонстрации решимости союзных и партнерских сил для обеспечения стабильности в регионе Черного моря", - сообщило командования вооруженных сил США в Европе.



Военные будут отрабатывать методы ведения боевых действий на море, в том числе операции по изоляции морского района. В рамках учений будут также отрабатываться элементы противовоздушной обороны и противолодочной борьбы, будет проводиться высадка десанта и поисково-спасательная операция.



В общей сложности в учениях, которые продлятся до 22 июля, примут участие более 30 кораблей, катеров и судов обеспечения, более 25 самолетов и вертолетов, а также личный состав из 17 стран мира, включая Украину, общей численностью более 3 тыс. человек. Учения пройдут в северо-западной части Черного моря, а также Одесской и Николаевской областях.



От США в учениях помимо крейсера и эсминца принимают участие также один патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon и в общей сложности 800 военнослужащих.















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