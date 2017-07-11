Глобальный индекс кибербезопасности от ITU: Грузия на 8-м месте

11.07.2017 11:55



Международный союзом электросвязи (ITU) опубликовал ежегодное исследование «Глобальный индекс кибербезопасности». По результатам опроса оценивается уровень кибербезопасности государств по пяти основным показателям: законодательная база, технические данные, организационные вопросы, повышение качества и кооперация. В 2017 году индекс включил 193 страны.



Примечательно, что из всех стран региона лидирует Грузия (8 место), которая к тому же попала в топ-10 глобального рэнкинга. На последнем месте Туркменистан (132 место). Государства, значение индекса которых менее 0,2, можно условно отнести в группу стран, где только зарождаются условия для обеспечения кибербезопасности.



В отчете говорится, что правительство Грузии, после широкомасштабных кибератак на интернет-пространство страны в 2008 году, решительно поддержало работу по защите государственных ИТ-систем. Законом об информационной безопасности было создано Бюро кибербезопасности, основной задачей которого защита важнейших ИКТ-систем Министерства обороны Грузии.







По мнению экспертов ITU, среди стран Евразии Россия показала лучшие результаты по наращиванию потенциала в сфере кибербезопасности. Это направление включает разработку стандартов кибербезопасности, R&D, информирование общественности, стимулирование отечественной индустрии информационной безопасности.



Характерная черта Беларуси – инициативы по защите детей включают в себя государственно-частное партнерство. Министерство образования совместно с мобильным оператором МТС реализовали программу по обучению детей безопасному пользованию интернетом. Обучение прошли уже около 6 тыс. детей.



В таблице ниже эксперты ITU указали наличие/отсутствие тех или иных признаков, формирующих общую картину в сфере кибербезопасности страны. Показатели оценивались по принципу «светофора».



Стоит отметить, что грузинское законодательство о киберпреступности соответствует принципам и правилам Будапештской конвенции, в том числе с точки зрения процедур. Незаконный доступ, вмешательство в работу ИКТ-систем, злонамеренное использование технологичных устройств криминализируются Уголовным кодексом страны. Закон о защите личных данных был принят парламентом в 2011 году и призван обеспечить защиту прав и свобод человека, в том числе права на неприкосновенность частной жизни в процессе обработки персональных данных.



Активно совершенствует законодательство Россия. В 2000 году в стране была официально утверждена Стратегия национальной безопасности. В 2013 году были приняты Концепция национальной безопасности и Концепция внешней политики, учитывающие вопросы кибербезопасности. В 2000 году президент подписал первую Доктрину информационной безопасности Российской Федерации. Каждое государственное учреждение ежегодно проверяет сети и ИТ-системы в соответствии с регуляторными требованиями.



Первое место в «Глобальном индексе кибербезопасности» занял Сингапур, далее следуют США и Малайзия. На последнем месте рейтинга находится Экваториальная Гвинея.



Источник: digital.report Среди постсоветских стран, охваченных исследованием «Глобальный индекс кибербезопасности 2017» Международного союза электросвязи, Грузия вышла на 8 место. Россия заняла 10 место. Последними оказались Армения и Туркменистан. «Больной точкой» Грузии является недостаток отраслевых центров кибербезопасности (CERT), России – низкий уровень стандартизации в области кибербезопасности для организаций.Международный союзом электросвязи (ITU) опубликовал ежегодное исследование «Глобальный индекс кибербезопасности». По результатам опроса оценивается уровень кибербезопасности государств по пяти основным показателям: законодательная база, технические данные, организационные вопросы, повышение качества и кооперация. В 2017 году индекс включил 193 страны.Примечательно, что из всех стран региона лидирует Грузия (8 место), которая к тому же попала в топ-10 глобального рэнкинга. На последнем месте Туркменистан (132 место). Государства, значение индекса которых менее 0,2, можно условно отнести в группу стран, где только зарождаются условия для обеспечения кибербезопасности.В отчете говорится, что правительство Грузии, после широкомасштабных кибератак на интернет-пространство страны в 2008 году, решительно поддержало работу по защите государственных ИТ-систем. Законом об информационной безопасности было создано Бюро кибербезопасности, основной задачей которого защита важнейших ИКТ-систем Министерства обороны Грузии.По мнению экспертов ITU, среди стран Евразии Россия показала лучшие результаты по наращиванию потенциала в сфере кибербезопасности. Это направление включает разработку стандартов кибербезопасности, R&D, информирование общественности, стимулирование отечественной индустрии информационной безопасности.Характерная черта Беларуси – инициативы по защите детей включают в себя государственно-частное партнерство. Министерство образования совместно с мобильным оператором МТС реализовали программу по обучению детей безопасному пользованию интернетом. Обучение прошли уже около 6 тыс. детей.В таблице ниже эксперты ITU указали наличие/отсутствие тех или иных признаков, формирующих общую картину в сфере кибербезопасности страны. Показатели оценивались по принципу «светофора».Стоит отметить, что грузинское законодательство о киберпреступности соответствует принципам и правилам Будапештской конвенции, в том числе с точки зрения процедур. Незаконный доступ, вмешательство в работу ИКТ-систем, злонамеренное использование технологичных устройств криминализируются Уголовным кодексом страны. Закон о защите личных данных был принят парламентом в 2011 году и призван обеспечить защиту прав и свобод человека, в том числе права на неприкосновенность частной жизни в процессе обработки персональных данных.Активно совершенствует законодательство Россия. В 2000 году в стране была официально утверждена Стратегия национальной безопасности. В 2013 году были приняты Концепция национальной безопасности и Концепция внешней политики, учитывающие вопросы кибербезопасности. В 2000 году президент подписал первую Доктрину информационной безопасности Российской Федерации. Каждое государственное учреждение ежегодно проверяет сети и ИТ-системы в соответствии с регуляторными требованиями.Первое место в «Глобальном индексе кибербезопасности» занял Сингапур, далее следуют США и Малайзия. На последнем месте рейтинга находится Экваториальная Гвинея.











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

