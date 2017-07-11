Юнкер из Грузии пройдет обучение в военной школе Сен-Сир во Франции

11.07.2017 13:51 Юнкер второго курса Академии национальной обороны Грузии имени Давида Агмашенебели Зураб Манчхашвили продолжит учебу во Франции, в особой военной школе Сен-Сир (École spéciale militaire de Saint-Cyr).



Грузинский юнкер приступит к учебе с сентября и в течение трех лет будет проходит курс, посвященный управлению кадровыми ресурсами и организациями.



С зачислением в военную школу во Франции грузинского юнкера поздравили на приеме у посла Франции в Грузии Паскаля Менье. Кроме того, на приеме еще пятеро грузинских военных были отмечены дипломами за изучение французского языка.



«Это большой вызов. Я ощущаю большую ответственность пред моей страной, Вооруженными силами и соратниками. Я надеюсь, что вернусь с большими знаниями и образованием, которые использую для возрождения Вооруженных сил и страны», — сказал Манчхашвили.



Паскаль Менье поздравил грузинского курсанта с зачислением в Сен-Сир и пожелал успехов в учебе.



«Зачисление Зураба в Сен-Сирскую военную школу я называю особенным. Он удачно прошел приемный этап в школу самого высокого уровня по подготовке офицеров сухопутных сил Франции», — сказал Менье.



Французский посол напомнил о том, что выпускником военной школы Сен-Сир был грузинский князь, гражданин Франции Димитрий Амилахвари – герой Второй мировой войны.



«У Зураба Манчхашвили есть известный грузинский предшественник, который учился в той же школе — имя Дмитрия Амилахвари носит выпуск 1954-1956 Сен-Сирской военной школы», — напомнил Менье.



Князь Димитрий Зедгинидзе-Амилахвари (1906 —1942) — представитель грузинского княжеского рода, эмигрировавшего из Грузии во Францию после советизации страны.



Амилахвари был офицером французской армии, подполковником Иностранного легиона, героем французского Сопротивления, кавалером Ордена Почетного Легиона.



Во время Второй мировой войны сражался в разных местах — от Экваториальной Африки до северного полярного круга. В рядах движения «Сражающаяся Франция» побывал в Эритрее и Сирии. В 1942 году принимал участие в североафриканской кампании Союзников (Ливия). Погиб в 1942 году во втором сражении при Эль-Аламейне.



Особую военную школу Сен-Сир в 1802 году основал Наполеон Бонапарт во французской коммуне Фонтенбло взамен королевской военной школы, распущенной во время революции.



Своё название военная академия получила после того, как была переведена в 1806 году в парижский пригород Сен-Сир-л’Эколь и расположилась в здании духовной школы для благородных девиц, созданной в 1686 году.



Среди выпускников Сен-Сира — 11 маршалов Франции, 6 членов Французской академии и трое глав государств — Мак-Магон Патрис де, Анри-Филипп Петен и Шарль де Голль.



"Новости-Грузия"











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