Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

На взятке задержан сотрудник мэрии Тбилиси


12.07.2017   10:52
Сотрудниками Антикоррупционного агентства СГБ Грузии на факте получения взятки задержан сотрудник мэрии Тбилиси Отар Абесадзе.

Следствием установлено, что в мае 2017 года Отар Абесадзе получил взятку в размере 3 тысяч долларов США взамен разрешительных документов на обустройство на реке Мтквари кафе. Он разъяснил гражданам, что все вопросы согласованы в службах архитектуры, имущества и надзора. Вместе с тем он гарантировал, что в ходе ведения ремонтных работ они не будут оштрафованы Службой надзора мэрии.

Как сообщает СГБ Грузии, взятку Абесадзе получил вчера, 11 июля.

Следствие ведется по ч.1 ст.338 по факту получения взятки, что предусматривает лишение свободы от 6 до 9 лет.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Кутаисский аэропорт может стать логистическим центром для крупных перевозок
The Guardian назвал лучшие грузинские вина
Ryanair отменил выход на украинский рынок
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Гудауте совершено нападение на российских туристов - в заложниках дети
Специальный представитель ЕС на Южном Кавказе покидает должность
Вооруженное ограбление аптеки совершено в Сухуми
Сотрудника ТПП Абхазии подозревают в контрабанде наркотика
Абхазского футболиста нашли мертвым в собственном доме
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Чеченские журналисты обвинили Елену Милашину в "псевдоразоблачительской активности"
В Чечне местные власти требуют от разведенных супругов снова сойтись
Главы МИД России и Армении обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта на встрече в Австрии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна