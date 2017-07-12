На взятке задержан сотрудник мэрии Тбилиси

12.07.2017 10:52 Сотрудниками Антикоррупционного агентства СГБ Грузии на факте получения взятки задержан сотрудник мэрии Тбилиси Отар Абесадзе.



Следствием установлено, что в мае 2017 года Отар Абесадзе получил взятку в размере 3 тысяч долларов США взамен разрешительных документов на обустройство на реке Мтквари кафе. Он разъяснил гражданам, что все вопросы согласованы в службах архитектуры, имущества и надзора. Вместе с тем он гарантировал, что в ходе ведения ремонтных работ они не будут оштрафованы Службой надзора мэрии.



Как сообщает СГБ Грузии, взятку Абесадзе получил вчера, 11 июля.



Следствие ведется по ч.1 ст.338 по факту получения взятки, что предусматривает лишение свободы от 6 до 9 лет.















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