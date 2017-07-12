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Национальной гвардией Грузии будет командовать выпускник Академии обороны Украины
12.07.2017 19:37
Национальной гвардией Вооруженных сил Грузии будет командовать полковник Ираклий Чумбуридзе, — сообщает министерство обороны Грузии.
Церемония передачи полномочий состоялась сегодня на плацу Национальной Гвардии. На этом посту Чубмуридзе сменил бригадного генерала Левана Гамкрелидзе, который продолжит работать в качестве военного атташе в посольстве Грузии в Украине.
«Хочу пожелать успехов полковнику Чумбуридзе. Господин Ираклий также является ветераном. У него довольно долгая карьера в Вооруженных силах. Он участвовал в боях за территориальную целостность Грузии, является также образованным и квалифицированным кадром», — сказал глава Генштаба ВС Грузии, генерал-майор Владимир Чачибая.
Глава Генштаба поблагодарил бывшего руководителя гвардии и наградил его служебным штатным оружием.
После завершения церемонии передачи полномочий бывший и действующий глава Национальной гвардии открыли мемориал погибших в боях за территориальную целостность страны гвардейцев. Мемориал освятил капеллан отец Микаэл (Киркитадзе).
До назначения на должность полковник Чумбуридзе работал главой департамента разведки J-2 Генштаба ВС Грузии. Он является участников боевых действий в Абхазии в 1992-1993 годах. Чумбуридзе участвовал и в миротворческих миссиях в Ираке в 2007-2008 годах и Афганистане в 2014-2015 годах.
В 2001 году полковник Чумбуридзе окончил Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского.
Национальная гвардия — первое военизированное подразделение, созданное в Грузии после распада СССР. Национальную гвардию создали 20 декабря 1990 года по решению Верховного совета Грузии.
"Новости-Грузия"
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