По обвинению в незаконной продаже оружия задержан 62-летний житель Тбилиси

13.07.2017 11:04 62-летний мужчина задержан в Тбилиси по обвинению в незаконном приобретении, хранении и реализации огнестрельного оружия, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел.



Следствие утверждает, что обвиняемый продал некоему жителю столицы автомат модели АКМ и 60 боевых патронов за 1,5 тысячи долларов.



При личном обыске задержанного полицейские изъяли деньги, полученные за продажу оружия. Автомат был обнаружен при обыске автомобиля покупателя.



Задержанный признался в содеянном.



Уголовное дело возбуждено по статье «противоправное приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 9 лет.















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