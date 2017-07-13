Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

По обвинению в незаконной продаже оружия задержан 62-летний житель Тбилиси


13.07.2017   11:04
62-летний мужчина задержан в Тбилиси по обвинению в незаконном приобретении, хранении и реализации огнестрельного оружия, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел.

Следствие утверждает, что обвиняемый продал некоему жителю столицы автомат модели АКМ и 60 боевых патронов за 1,5 тысячи долларов.

При личном обыске задержанного полицейские изъяли деньги, полученные за продажу оружия. Автомат был обнаружен при обыске автомобиля покупателя.

Задержанный признался в содеянном.

Уголовное дело возбуждено по статье «противоправное приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 9 лет.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Минэкономики: в вопросе азартных игр потребуется политический консенсус
Грузинский бизнес пытается сдержать рост цен на хлеб - Силагава
Новый терминал Тбилисского аэропорта принял первых пассажиров
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Роль армянских батальонов вновь в повестке дня Сухуми
МВД Абхазии заплатит миллион рублей за информацию об убийцах российского туриста
Стали известны детали убийства и похищения российских туристов с детьми в Абхазии
В Гудауте совершено нападение на российских туристов - в заложниках дети
Специальный представитель ЕС на Южном Кавказе покидает должность
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Своевременная реализация проекта «Южный газовый коридор» имеет важное значение для ЕС – Шефчович
В КБР проверят результаты всех выпускников-медалистов
Армянские компании примут участие в ИТ-форуме в Иране
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна