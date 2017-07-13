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Задержанному за взятку чиновнику мэрии Тбилиси предъявили обвинение


13.07.2017   19:05
Официально предъявлено обвинение бывшему внештатному сотруднику мэрии Тбилиси Отару Абесадзе, который был задержан на факте получения взятки. Об этом журналистам сообщила адвокат задержанного Ирма Чкадуа.

«Да, ему предъявили обвинение, и он использовал право молчания», — сказала адвокат.

Абесадзе в настоящее время находится в изоляторе временного содержания. Против него возбуждено дело по статье «получение взятки», что карается лишением свободы сроком от 6 до 9 лет.

Меру пресечения для обвиняемого Тбилисский городской суд изберет в пятницу, 14 июля, в ходе первого слушания по делу.

Сотрудники Службы государственной безопасности Грузии задержали Абесадзе накануне с поличным. По данным следствия, чиновник потребовал у гражданина 3 тысячи долларов в качестве взятки за ускорение выдачи разрешения мэрии для обустройства кафе и соответствующей инфраструктуры на плоту на реке Мтквари (Кура).






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