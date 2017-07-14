Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Очередная группа грузинских военных отправляется в Афганистан


14.07.2017   15:52
Церемония проводов разведывательной роты третьей пехотной бригады Ворруженных сил Грузии, которая на следующей неделе отправится в Афганистан, состоялась в Тбилиси. Грузинские военные подключатся к миротворческой миссии НАТО «Решительная поддержка» (Resolute Supprot). Церемония состоялась вприсутствии министра обороны Грузии Левана Изория и военного атташе посольства Германии в Грузии, вице-полковника Франца Йозефа Нольте, сообщает пресс-служба министерства обороны Грузии.

«Мы продолжаем контрибуцию и подтвердим обязательства, которые взяла страна перед НАТО. Две недели назад на министериале мы об этом заявили публично», — отметил Изория.

По словам главы минобороны, грузинские военнослужащие «выделяются очень высоким профессионализмом», благодаря чему удостоились высокой оценки немецких генералов в ходе учений этой роты в Германии.

Минобороны отмечает, что грузинские военные будут нести службу в составе немецкого командования в городе Мазари-Шариф в течение шести месяцев. Они сменят военнослужащих усиленной роты первой пехотной бригады ВС Грузии. До переброски в Афганистан, с 4 февраля по 23 июня, разведывательная рота уже прошла подготовку на военной базе Бундесвера в немецком городе Бад-Зальцунген. С помощью немецких инструкторов грузинские военные провели тактическую, огневую, медицинскую и аэромобильную подготовку, а также улучшили навыки связи.

«Эта миссия, которая продолжается уже три года, является необыкновенным примером грузно-немецкого сотрудничества и останется такой же успешной и плодотворной в будущем. Я желаю всего.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии объявлен международный конкурс с целью строительства подземного газохранилища
31,5 миллионов бутылок грузинского вина экспортировано в 44 страны
ЕБРР и Партнерский фонд E5P выделят 7 млн евро на обновление автобусного парка Батуми
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Тело убитого в Абхазии туриста отправлено в Москву
Более 20 подозреваемых задержаны в Абхазии по делу об убийстве русского туриста
Роль армянских батальонов вновь в повестке дня Сухуми
МВД Абхазии заплатит миллион рублей за информацию об убийцах российского туриста
Стали известны детали убийства и похищения российских туристов с детьми в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Генеральный секретарь НАТО «обеспокоен» бордеризацией в Цхинвальском регионе
В Азербайджане прокурор потребовал шесть лет колонии для блогера Лапшина
Главы МИД Армении и Индии обсудили вопросы сотрудничества
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна