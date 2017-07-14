Очередная группа грузинских военных отправляется в Афганистан

14.07.2017 15:52 Церемония проводов разведывательной роты третьей пехотной бригады Ворруженных сил Грузии, которая на следующей неделе отправится в Афганистан, состоялась в Тбилиси. Грузинские военные подключатся к миротворческой миссии НАТО «Решительная поддержка» (Resolute Supprot). Церемония состоялась вприсутствии министра обороны Грузии Левана Изория и военного атташе посольства Германии в Грузии, вице-полковника Франца Йозефа Нольте, сообщает пресс-служба министерства обороны Грузии.



«Мы продолжаем контрибуцию и подтвердим обязательства, которые взяла страна перед НАТО. Две недели назад на министериале мы об этом заявили публично», — отметил Изория.



По словам главы минобороны, грузинские военнослужащие «выделяются очень высоким профессионализмом», благодаря чему удостоились высокой оценки немецких генералов в ходе учений этой роты в Германии.



Минобороны отмечает, что грузинские военные будут нести службу в составе немецкого командования в городе Мазари-Шариф в течение шести месяцев. Они сменят военнослужащих усиленной роты первой пехотной бригады ВС Грузии. До переброски в Афганистан, с 4 февраля по 23 июня, разведывательная рота уже прошла подготовку на военной базе Бундесвера в немецком городе Бад-Зальцунген. С помощью немецких инструкторов грузинские военные провели тактическую, огневую, медицинскую и аэромобильную подготовку, а также улучшили навыки связи.



«Эта миссия, которая продолжается уже три года, является необыкновенным примером грузно-немецкого сотрудничества и останется такой же успешной и плодотворной в будущем. Я желаю всего.















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