Безопасность на GEM Fest в Анаклия обеспечит департамент по особым заданиям МВД

14.07.2017 19:04 Обеспечением безопасности посетителей и участников фестиваля электронной музыки GEM Fest 2017 на черноморском побережье в Анаклия займется департамент по особым заданиям МВД Грузии.



С вопросами, касающимися безопасности, на месте ознакомился заместитель главы МВД Грузии Мераб Малания.



За подготовкой к фестивалю наблюдал представитель международного государственного бюро по взаимоотношениям с антинаркотическими и правоохранительными органами Государственного департамента США (INL), эксперт координации и планировки фестивалей Патрик Смит.



«Мы начали подготовку к этому мероприятию месяц назад. На меня произвел сильное впечатление уровень подготовки сотрудников. Несмотря на то, что я нахожусь здесь в статусе советника, нам есть чему поучиться от них. Я надеюсь, что запланированное мероприятие пройдет успешно», — сказал Смит.



Помимо департамента по особым заданиям безопасность в ходе фестиваля будут обеспечивать и сотрудники агентства по управлению чрезвычайными ситуациями, патрульной, криминальной и охранной полиции.



Фестиваль электронной музыки GEM Fest 2017 пройдет с 14 июля по 14 августа в курортном местечке Анаклия на берегу Черного моря в Западной Грузии. Фестиваль объединит восемь клубных сцен и более 500 именитых исполнителей клубной музыки со всего мира. В прошлом году фестиваль в Анаклия посетили более 30 тысяч человек.



"Новости-Грузия"











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