США предупредили Турцию о рисках покупки С-400 у России

15.07.2017 13:23 В случае покупки Турцией зенитно-ракетных комплексов С-400 у России остро встанет вопрос о совместимости этих систем с техникой НАТО. Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, сообщает пресс-служба оборонного ведомства США.



Он подчеркнул, что покупка С-400 является "суверенным решением" Анкары. В то же время он отметил, что эта сделка повлечет за собой ряд неизбежных вопросов.



"Проблема в том, как вы будете обеспечивать совместимость этих систем с системами НАТО? Они никогда не будут совместимы", – пояснил глава Пентагона и добавил, что многое будет зависеть от того, как именно турецкие военные будут использовать российскую технику.



Накануне в СМИ появилась информация о том, что Россия и Турция достигли договоренности о покупке С-400. Итоговая стоимость сделки должна составить 2,5 млрд долларов. Ожидается, что Россия направит в Турцию два дивизиона С-400, еще два дивизиона будут произведены в Турции.















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