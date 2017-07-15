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В Финляндии запретили «зеленых человечков»
15.07.2017 19:10
В Финляндии в субботу вступил в силу закон о внесении изменений в законы о территориальном наблюдении и уголовное законодательство в отношении военных без опознавательных знаков. Об этом сообщает издание Yle.
Благодаря нововведениям, финские власти смогут действовать более эффективно в тех случаях, когда безопасности в стране угрожает группа военных без опознавательных знаков.
Согласно закону, под группой военных без знаков различия имеются в виду военные, действующие или прямо в интересах иностранного государства, или от его имени, или с согласия этого государства. Эти военные организованы, оснащены или вооружены.
Закон предусматривает для таких групп абсолютный запрет на въезд в страну и пребывание в стране. Нарушение запрета будет караться согласно Уголовному кодексу.
Таких военных называют "зелеными человечками". Термин отсылает к зеленой форме в российской армии. Одетые в зеленую форму военные без опознавательных знаков использовались в Украине, а также во время аннексии Крыма.
В министерстве обороны целью изменений называют обеспечение территориальной неприкосновенности Финляндии, а также обновление законодательства для того, чтобы оно лучше соответствовало изменившейся ситуации в мире и давало возможность реагировать на новые угрозы.
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