|
В Одессе начались военные учения НАТО
15.07.2017 22:31
В Одессе начались военные учения НАТО. В морских учениях принимают участие до 30 кораблей, 25 самолетов и вертолетов, а также более 3000 военных из 17 стран.
По данным морского флота США, учения включают операции по воздушной обороне, поисково-спасательные и другие операции.
Военные учения НАТО в Украине продлятся до 22 июля.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна