В Одессе начались военные учения НАТО

15.07.2017 22:31 В Одессе начались военные учения НАТО. В морских учениях принимают участие до 30 кораблей, 25 самолетов и вертолетов, а также более 3000 военных из 17 стран.



По данным морского флота США, учения включают операции по воздушной обороне, поисково-спасательные и другие операции.



Военные учения НАТО в Украине продлятся до 22 июля.















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