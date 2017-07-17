Грузинские эксперты предполагают провокации на направлении Труссовского ущелья

17.07.2017 11:24 На всем периметре грузинско-российской границы ущелья Трусо вместе с сотрудниками ФСБ стоят т.н. терские казаки. Москва назвала официальным мотивом размещения казачьих частей на грузинско-российской границе лучшую охрану границы.



Грузинские пограничники, которые сейчас охраняют один из самых сложных участков в ущелье Трусо, заявили "Рустави 2", что в течение ряда лет на этом участке не фиксировалось нарушение границы.



Группы терекских казаков, которых по решению Москвы перебросили к границе Грузии, оснащены всем вооружением, имеющимся у регулярной армии России. Министерство обороны Грузии уже следит за передвижением казаков.



Россия перебросила отряды казаков к российско-грузинской границе, на периметр границы с Северной Осетией. Бригадный генерал Амиран Салуквадзе считает, что официальный Тбилиси должен срочно отреагировать на этот факт во избежание возможных провокаций со стороны казачьих отрядов.



Он отметил также, что увеличивается угроза входа неформальных групп на территорию Грузии.



Пока не известно, какое количество казаков будет контролировать североосетинский участок грузинско-российской границы. Известно лишь то, что на границе будут стоять хорошо выученные отряды. Следует отметить, что казачьи отряды до сих пор стоят в оккупированной Абхазии.

















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