Разыскивавшийся Испанией 10 лет фальшивомонетчик задержан в Грузии

17.07.2017 11:37 Сотрудники грузинского бюро Интерпола и патрульной полиции задержали в Тбилисском международном аэропорту гражданина Израиля, разыскиваемого Испанией.



Как сообщает в понедельник пресс-служба МВД Грузии, задержанный находился в розыске Интерпола с 2007 года. Он обвиняется испанской прокуратурой в подделке валюты и печатей испанских госучреждений.



По информации пресс-службы, в настоящее время проходят процедуры по подготовке экстрадиции задержанного в Испанию.















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