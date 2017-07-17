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Разыскивавшийся Испанией 10 лет фальшивомонетчик задержан в Грузии
17.07.2017 11:37
Сотрудники грузинского бюро Интерпола и патрульной полиции задержали в Тбилисском международном аэропорту гражданина Израиля, разыскиваемого Испанией.
Как сообщает в понедельник пресс-служба МВД Грузии, задержанный находился в розыске Интерпола с 2007 года. Он обвиняется испанской прокуратурой в подделке валюты и печатей испанских госучреждений.
По информации пресс-службы, в настоящее время проходят процедуры по подготовке экстрадиции задержанного в Испанию.
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