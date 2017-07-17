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США передадут Украине часть своих боевых кораблей


17.07.2017   21:13
Решение о передаче украинскому флоту американских военных патрульных катеров Islands после учений "Sea Breeze-2017" фактически принято. Об этом сообщил контр-адмирал ВМС Украины Андрей Тарасов, передает "Крым.Реалии".

"Переговоры перешли уже на уровень более низкий, фактически решение о передаче принято и обсуждаются детали. Надеюсь, что этот процесс будет достаточно быстрым, и мы эти катера получим", – заявил контр-адмирал.

Он также отметил, что во время Россия, когда рядом есть корабли НАТО, пользуется случаем, чтобы отрабатывать на них агрессивные действия.

"Мы к этим провокациям готовы, и учения будут проведены по плану, несмотря на действия Черноморского флота России", – добавил Тарасов.

Боевые катера типа Islands были построены в период с 1986 по 1992 год тремя сериями: А (бортовые номера 1301-1316), В (1317-1337) и С (1338-1349) водоизмещением 168, 154 и 134 т соответственно. Они быстроходны, маневренны и вооружены 25-мм автоматической пушкой и двумя 12,7-мм пулеметами.






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