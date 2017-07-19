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В батумском казино пытались сбыть крупную партию фальшивой валюты


19.07.2017   13:16
Правоохранительные органы задержали в Батуми гражданина за сбыт крупной партии фальшивой валюты.

По данным следственной службы министерства финансов Грузии, обвиняемый в одном из батумских казино с использованием паспорта, выданного на имя гражданина Турции, сбыл 9 штук фальшивых купюр номиналом по 500 евро.

«В результате следственных мероприятий, было изъято в общей сложности 11 штук фальшивых купюр в 500 евро, а также паспорта Грузии и Турции, выданные на имя этого гражданина», — говорится в заявлении службы.

Следствие ведется по статье 212 УК, которая предусматривает в виде наказания тюремное заключение сроком от 7 до 10 лет.






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