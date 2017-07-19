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МВД Грузии с будущего года откомандирует за рубеж тайных полицейских


19.07.2017   13:39
Заместитель министра внутренних дел Шалва Хуцишвили в рамках "Амбассадориала" проинформирует грузинских дипломатов об инициативе т.н. тайных полицейских, которые будут командированы из Грузии заграницу.

Хуцишвили заявил журналистам, что в исполнительной власти уже началось рассмотрение запланированных в законе изменений.

"Несколько стран заинтересованы в том, чтобы воспользоваться такого рода поддержкой с нашей стороны. Мы работаем с нашими коллегами, поскольку необходим тренинг, подготовка людей. Надеюсь, что с будущего года у нас будет возможность командировать "тайных полицейских" в те страны, где больше требуется, и есть проблема с точки зрения организованной преступности"- заявил Шалва Хуцишвили.








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