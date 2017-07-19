В Аджарии полиция изъяла крупную партию наркотического средства

19.07.2017 15:26 В Хелвачаурском районе Аджарии сотрудники полиции на основании оперативной информации провели следственные меприятия и обнаружили партию наркотиков.



По данным МВД, в селе Сарпи задержан гражданин Р.Д. 1977 года рождения. Во время личного обыска у него обнаружили 87 таблеток, которые, по данным проведенной экспертизы, содержали 0,688692 грамм вещества бупренорфин.



Следствие ведется по статье 260 УК — приобретение и хранение наркотических веществ в крупных размерах.















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