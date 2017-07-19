Шотадзе: Мы сотрудничаем с Генеральной прокуратурой Украины по экстрадиции Саакашвили

19.07.2017 20:30 Мы сотрудничаем с Генеральной прокуратурой Украины по экстрадиции Саакашвили, однако препятствующим обстоятельством является их конституция, согласно которой, экстрадировать гражданина Украины нельзя, - об этом журналистам сообщил главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе.



«Мы дважды направляли в Украину запрос об экстрадиции, но получили отказ. Этот запрос был направлен. Мы довольно активно сотрудничаем с нашими коллегами - Генеральной прокуратурой Украины, но по сей день препятствующим обстоятельством в экстрадиции является их конституция, согласно которой, экстрадировать гражданина Украины нельзя. Но мы работаем над этим вопросом», - сказал Ираклий Шотадзе.



Вчера президент Украины Петр Порошенко заявил журналистам, что власти Грузии не обращались к Украине по поводу экстрадиции Михеила Саакашвили. Позже в интервью Общественному вещателю он сообщил, что перепроверил эту информацию и выяснил, что «Украина дала отрицательный ответ на экстрадицию и затребовала дополнительную информацию».

















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