Шотадзе: Грузинская сторона пока не получила от прокуратуры Азербайджана ответ на ходатайство о допросе Афгана Мухтарлы

19.07.2017 20:42 Грузинская сторона пока не получила от прокуратуры Азербайджана ответ на ходатайство о допросе Афгана Мухтарлы, - об этом сообщил журналистам главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе. Он отметил, что на данный момент прокуратурой в Азербайджан направлены два ходатайства об оказании правовой помощи, и она ожидает их выполнения.



«На данном этапе я могу сказать, что проведены довольно объемные следственные действия. Мы осуществляем прокурорский надзор, и следствие проведет все необходимые следственные процедуры. На данном этапе мы направили ходатайства об оказании правовой помощи в Азербайджан и ожидаем их выполнения азербайджанскими коллегами. Параллельно мы пытаемся допросить по делу азербайджанского адвоката Мухтарлы», - сказал Ираклий Шотадзе.















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