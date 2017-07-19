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Шотадзе: Грузинская сторона пока не получила от прокуратуры Азербайджана ответ на ходатайство о допросе Афгана Мухтарлы
19.07.2017 20:42
Грузинская сторона пока не получила от прокуратуры Азербайджана ответ на ходатайство о допросе Афгана Мухтарлы, - об этом сообщил журналистам главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе. Он отметил, что на данный момент прокуратурой в Азербайджан направлены два ходатайства об оказании правовой помощи, и она ожидает их выполнения.
«На данном этапе я могу сказать, что проведены довольно объемные следственные действия. Мы осуществляем прокурорский надзор, и следствие проведет все необходимые следственные процедуры. На данном этапе мы направили ходатайства об оказании правовой помощи в Азербайджан и ожидаем их выполнения азербайджанскими коллегами. Параллельно мы пытаемся допросить по делу азербайджанского адвоката Мухтарлы», - сказал Ираклий Шотадзе.
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