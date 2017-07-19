Обвиняемому в убийстве 19-летней девушки определено заключение

19.07.2017 22:56 В качестве меры пресечения Роберту Ахалая, обвиняемому в убийстве, произошедшем на улице Узнадзе в Тбилиси, определено заключение под стражу. Решение некоторое время назад приняла судья Тбилисского городского суда Элене Гогуадзе.



Судья, поясняя принятое решение, использовала показания обвиняемого.



«На допросе Роберт Ахалая сказал, что, когда осознал, что убил Анну Хеладзе, покинул место происшествия. Он переоделся, положил в сумку нож и покинул улицу Узнадзе. Также установлено, что в Кутаиси он поменял сим-карту в мобильном телефоне», - сообщила судья.



Она также отметила, что в отношении обвиняемого не было нарушено право на защиту и из представленных в суде материалов видно, что адвокат подключился к делу, когда Роберт Ахалая получил статус обвиняемого. По заявлению судьи, суд принял во внимание существующие угрозы, в частности, совершения нового преступления и уничтожения доказательств.















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