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Сесиашвили: Минобороны начинает очень серьезную программу вместе с США


20.07.2017   10:52
В рамках "Амбассадориала 2017" председатель парламентского комитета обороны и безопасности Ираклий Сесиашвили говорил с журналистами о новом уникальном проекте Министерства обороны Грузии и США. По его словам, в рамках данной программы по партнерству США будут подготовлены 9 батальонов Грузии.

"Амбассадориал является уникальной возможностью, где мы открыто и откровенно говорим. Мы говорили о реформах, осуществленных в секторе оборонной безопасности, и вызовах, которые стоят перед страной, и есть определенные ожидания.

А также мы подчеркнули ряд успешных проектов, мероприятий, которые нам чрезвычайно нужны, и помогут в отношениях с Евросоюзом, НАТО. Весьма важны двухсторонние, трехсторонние отношения в рамках отношений с НАТО.

Как вам известно, Министерство обороны начинает очень серьезную программу. Это обеспечение боевой готовности наших военных соединений, где главным партнером являются Соединенные Штаты. Будут подготовлены 9 батальонов.

Это уникальный проект, и само по себе ясно, в этом процессе мы ожидаем, что произойдет дополнительное полное оснащение наших вооруженных сил вооружением и средствами, соответствующими стандартам НАТО. Расширение наших возможностей в рамках этой программы, и сотрудничество в этом направлении со странами партнерами, разумеется, является одним из приоритетов для нашей страны"- заявил Ираклий Сесиашвили.







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