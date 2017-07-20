Изория: С 2018 года будут проводиться учения по защите наших территорий

20.07.2017 11:03 "НАТО адекватно ответила на российскую угрозу своей обновленной политикой сдерживания. Краеугольным камнем этой политики является то, чтобы страны-партнеры НАТО сделали максимальное для усиления своих оборонных возможностей, максимально укомплектовали вооруженные силы, оборудовали современной техникой, и проводили постоянные тренировки"- заявил журналистам министр обороны Грузии Леван Изория в парламенте, где проводится "Амбассадориал 2017".



По его словам, вооруженные силы Грузии вместе с международными партнерами до сих пор проходили тренировки с целью осуществления международных миссий. А сейчас в Вазиани строится Центр боевой подготовки, и с марта 2018 года эти тренировки в основном будут фокусированы на защиту территорий и суверенитета Грузии.



"Именно в рамках этой политики сдерживания мы в текущем году строим важную инфраструктуру. В частности Центр боевой подготовки в Вазиани, и с марта будущего года в течение трех лет 9 пехотных батальонов будут проходить постоянные тренировки вместе с американскими инструкторами.



Представители наших вооруженных сил и до сих пор проходили тренировки вместе с международными партнерами, но существенная разница состоит в том, что если в прошлом задачей этих тренировок было осуществление международных миссий, уже с марта 2018 года эти тренировки в основном будут сфокусированы на задаче обеспечения защиты нашей территории и суверенитета. Это важный компонент с точки зрения усиления военно-боевой готовности, что мы начинаем вместе с нашими партнерами, и что будет важным шагом вперед для безопасности каждого из вас, каждого нашего гражданина"- отметил министр обороны Грузии Леван Изория.

















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