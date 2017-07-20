Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Изория: С 2018 года будут проводиться учения по защите наших территорий


20.07.2017   11:03
"НАТО адекватно ответила на российскую угрозу своей обновленной политикой сдерживания. Краеугольным камнем этой политики является то, чтобы страны-партнеры НАТО сделали максимальное для усиления своих оборонных возможностей, максимально укомплектовали вооруженные силы, оборудовали современной техникой, и проводили постоянные тренировки"- заявил журналистам министр обороны Грузии Леван Изория в парламенте, где проводится "Амбассадориал 2017".

По его словам, вооруженные силы Грузии вместе с международными партнерами до сих пор проходили тренировки с целью осуществления международных миссий. А сейчас в Вазиани строится Центр боевой подготовки, и с марта 2018 года эти тренировки в основном будут фокусированы на защиту территорий и суверенитета Грузии.

"Именно в рамках этой политики сдерживания мы в текущем году строим важную инфраструктуру. В частности Центр боевой подготовки в Вазиани, и с марта будущего года в течение трех лет 9 пехотных батальонов будут проходить постоянные тренировки вместе с американскими инструкторами.

Представители наших вооруженных сил и до сих пор проходили тренировки вместе с международными партнерами, но существенная разница состоит в том, что если в прошлом задачей этих тренировок было осуществление международных миссий, уже с марта 2018 года эти тренировки в основном будут сфокусированы на задаче обеспечения защиты нашей территории и суверенитета. Это важный компонент с точки зрения усиления военно-боевой готовности, что мы начинаем вместе с нашими партнерами, и что будет важным шагом вперед для безопасности каждого из вас, каждого нашего гражданина"- отметил министр обороны Грузии Леван Изория.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Жители Грузии в 2017 году потратили на онлайн-покупки более 34 млн долларов
Грузия занимает шестое место в рейтинге зарплат среди стран бывшего СССР
Reuters: Россия не сможет запустить турбины Siemens в Крыму без помощи изготовителя
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Бандиты расправились с женщиной топором в Гали
Цихелашвили обратилась с речью к участникам «Амбассадориала»
Цихелашвили: Общество, разделенное ограждениями, находится в очень тяжелом положении
Туристическая зона ИнгуриГЭС - единственный аналог в Калифорнии
В Абхазии назвали имена подозреваемых в убийстве российского туриста
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Алиев призывает усилить работу над информированием мировой общественности о карабахском конфликте
Уволены главы службы контрразведки и Погранполиции Грузии
Правительство Армении одобрило законопроект о ратификации соглашения об армяно-российской объединенной группировке войск
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна