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Президент Литвы предлагает оставить американские системы Patriot в Балтийском регионе


20.07.2017   17:19
Президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что американские зенитно-ракетные комплексы большой дальности Patriot должны быть размещены в Балтийском регионе на постоянной основе.

"Быстрота и скорость ответа на угрозу с воздуха иногда очень важны, поэтому было бы действительно целесообразно иметь в Балтийском регионе такое вооружение, и это обеспечило бы более высокий уровень безопасности всем нашим странам", - заявила журналистам президент в Шауляе, где наблюдала за ходом учений по противовоздушной обороне (ПВО).

В этом месяце для проведения учений Tobruq legacy 2017 ("Наследие Тобрука - 2017") США впервые разместили в Литве зенитно-ракетный комплекс большой дальности Patriot.

Эти комплексы планирует купить у США Польша.

Д. Грибаускайте сказала, что оборонные мощности всех стран региона следует согласовать, "чтобы мы не дублировались там, где не нужно, а дополняли друг друга".






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